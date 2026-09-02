Росреестр открыл цифровые сервисы для туристов и студентов

МОСКВА (ИА Реалист). Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил Росреестр и ознакомился с ключевыми цифровыми проектами ведомства — единой цифровой платформой «Национальная система пространственных данных» (НСПД) и Геопорталом СНГ.
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