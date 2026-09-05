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Газета.ру

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Сенатор Карасин понадеялся, что дуэт Уиткоффа и Кушнера утихомирит Киев

Сенатор Карасин понадеялся, что дуэт Уиткоффа и Кушнера утихомирит Киев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что дуэт спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера положительно подействует на Украину и «утихомирит» Киев.

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