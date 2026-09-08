Медведь напугал посетителей на трассе фанпарка в Красноярске

В красноярском фанпарке медведь неожиданно появился на трассе родельбана, напугав двоих посетителей. Администрация парка призывает к осторожности и напоминает о режиме повышенной готовности из-за частых выходов хищников в Красноярске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генерал Гурулёв с...
- ЕА Просьба мужчины з...
- Две смерти в деле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым