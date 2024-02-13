Юрист предупреждает о рисках трюка с увольнением для повышения пенсий: что нужно знать Ирэн ОрлонскаяВ соответствии со схемой, которая применяется в некоторых случаях, работающие пенсионеры увольняются с работы и затем вновь устраиваются на ту же самую должность.