Юрист предупреждает о рисках трюка с увольнением для повышения пенсий: что нужно знать Ирэн ОрлонскаяВ соответствии со схемой, которая применяется в некоторых случаях, работающие пенсионеры увольняются с работы и затем вновь устраиваются на ту же самую должность.
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