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Арт: Как обычная «стригушка» стала стилистом жен президентов, и Почему курортный роман Долорес Кондрашовой растянулся на 25 лет

Арт: Как обычная «стригушка» стала стилистом жен президентов, и Почему курортный роман Долорес Кондрашовой растянулся на 25 лет

Долорес Гургеновна Кондрашова – самая значимая персона отечественной бьюти-сферы. Как хрупкая, добродушная женщина, ростом менее полутора метров, завоевала уважение всего мира, а также возвела парикмахерство и косметологию в ранг искусства? Чем заслужила такой успех и везло ли в любви той, которая диктовала стиль и создавала самые неповторимые образы для звезд эстрады, самых влиятельных политиков и их жен.

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