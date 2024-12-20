Арт: Как обычная «стригушка» стала стилистом жен президентов, и Почему курортный роман Долорес Кондрашовой растянулся на 25 лет

Долорес Гургеновна Кондрашова – самая значимая персона отечественной бьюти-сферы. Как хрупкая, добродушная женщина, ростом менее полутора метров, завоевала уважение всего мира, а также возвела парикмахерство и косметологию в ранг искусства? Чем заслужила такой успех и везло ли в любви той, которая диктовала стиль и создавала самые неповторимые образы для звезд эстрады, самых влиятельных политиков и их жен.