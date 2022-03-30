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Волгоградцам ограничат доступ в лес из-за пестицидов

Волгоградцам ограничат доступ в лес из-за пестицидов

Накануне комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области разместил на своем сайте приказ об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств из-за работ по обеспечению санитарной безопасности.

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