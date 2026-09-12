Как устранить энергетические протечки, чтобы не тратить время и силы впустую

Если ваши намерения расходятся с вашими действиями, пора проверить, куда исчезают все ресурсы. Когда мы слышим слово «энергия», чаще всего у нас возникают мысли о том, куда мы её тратим — на занятия спортом, моральную поддержку близкого друга или выполнение работы в срок.
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