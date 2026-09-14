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Воронежские новости

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Перед библиотекой Пушкина в Воронеже могут благоустроить сквер и создать выставочные площадки для фотохудожников

Перед библиотекой Пушкина в Воронеже могут благоустроить сквер и создать выставочные площадки для фотохудожников

Депутаты Иван Кандыбин и Ольга Струкова вместе с секретарем Воронежского местного отделения партии Мариной Бухоновой и руководителем фракции «Единая Россия» в Воронежской городской Думе Юлией Поповой посетили Специальную городскую библиотеку искусств имени А.

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