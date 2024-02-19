Армен Гаспарян: На Украине ждут, что вот придут русские и все за них сделают

© Владимир Трефилов РоманГнатюк СергейЗуев Мы же прекрасно понимаем, что все, что происходит вокруг Украины, – это одна сплошная игра в медийку, считает журналист и радиоведущий Армен Гаспарян Об этом он рассказал изданию Украина.