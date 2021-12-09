Сергиенко наградили медалью за заслуги перед Белгородской областью

Вчера, 8 декабря, состоялось заседание совета депутатов муниципалитета, где решался вопрос о досрочном прекращении полномочий Александра Сергиенко, а также о внесении изменений в схему структуры администрации и в размеры окладов должностных лиц.
Вчера, 8 декабря, состоялось заседание совета депутатов муниципалитета, где решался вопрос о досрочном прекращении полномочий Александра Сергиенко, а также о внесении изменений в схему структуры администрации и в размеры окладов должностных лиц.
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