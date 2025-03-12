Аксёнов: не стоит отвлекаться на мнение западных стран, никакой правды мы от них не добьемся

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Миллет» заявил, что не стоит отвлекаться на позицию противников России по статусу Крыма и другим вопросам, нужно продолжать действовать в своих национальных интересах.
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