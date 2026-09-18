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National Geographic: в Боливии впервые за 100 лет открыли новый вид кошек

National Geographic: в Боливии впервые за 100 лет открыли новый вид кошек

В Боливии открыли новый вид диких кошек, который получил название Leopardus tilcayo — тигровая кошка тилкайо.

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