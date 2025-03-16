Диетолог Круглова объяснила, как отличить отечность тела от лишнего веса

Существуют ситуации, когда люди путают отечность с лишним весом. В разговоре с aif.ru врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, что иногда избыточный объем тела может быть связан не с жировой тканью, а с задержкой жидкости.
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