Король и Шут - Праздник скоморох 5.07.1997

00:37 Вступление 00:54 Внезапная голова 03:17 Ели мясо мужики 05:41 Холодное тело 08:09 Интервью (Князь, Яша) 08:33 Старик и бродяга 11:38 Дурак и молния 13:30 Шар голубой 14:53 Рыбак 16:31 Помоги мне 18:39 Интервью (Балу) 18:43 Сосиска 20:29 Инструмент 22:14 Мария 25:01 От женщин кругом голова 26:18 Интервью (Яша) 26:46 Леший обиделся 29:17 Два вора и монета 31:33 Смерть Халдея 34:56 Голые коки 37:33 Лесные разбойники 40:10 Yellow Submarine 42:53 Проказник-скоморох 44:34 Сапоги мертвеца 47:02 Камнем по голове 49:25 Интервью (Горшок) 49:50 Титры.