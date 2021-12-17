В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий судебным приставом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны должностного лица отдела судебных приставов по Артемовскому городскому округу Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч.
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