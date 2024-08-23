МЧС предупреждает жителей Тульской области о грозе в ближайшие часы

ГУ МЧС России по Тульской области опубликовало метеопредупреждение о грозе на 23 августа. Ухудшение погодных условий, по данным Тульского гидрометцентра, ожидается в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток.
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