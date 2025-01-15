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В Москве построят четыре новых пешеходных моста до 2027 года

В Москве построят четыре новых пешеходных моста до 2027 года

Два сооружения возведут на набережной Марка Шагала и затона Новинки. Еще два новых моста достроят через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили» В Москве до 2027 года завершат строительство четырех мостов, которые помогут улучшить пешеходные связи берегов на юге, западе и северо-западе города.

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