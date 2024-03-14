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Вертолет приморской авиакомпании разбился под Магаданом

Вертолет приморской авиакомпании разбился под Магаданом

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» потерпел крушение в Магаданской области. По предварительным данным, на борту находились 20 человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Сергей Носов.

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