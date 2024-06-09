В ХМАО построят три спорткомплекса с ледовой ареной. На это выделят 280 млн рублей из федерального бюджета

Об этом заявила заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Елена Шумакова на презентации значимых спортивных проектов региона в рамках Петербургского международного экономического форума.
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