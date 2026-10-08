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ИА Регнум

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Постпред РФ заявил о случаях смерти в Британии и Канаде от украинских химикатов

Постпред РФ заявил о случаях смерти в Британии и Канаде от украинских химикатов

О нескольких случаях смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления завезенными с Украины химикатами под видом пищевого консерванта напомнил постпред России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в своем выступление на 113-й сессии исполнительного совета 8 октября в Гааге.

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