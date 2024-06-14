На Ямале создадут центр испытания беспилотников

На Ямале снова будут испытывать беспилотники, но на этот раз уже с созданием полноценного центра. Округ вошёл в тройку пилотных регионов-участников нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в части создания инфраструктуры для беспилотников, наряду с Самарской и Томской областями, уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО.