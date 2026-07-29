Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Ukraine's FM Claims Attack On Iranian Ship In Caspian Sea Was 'Unintentional'

Ukraine's FM Claims Attack On Iranian Ship In Caspian Sea Was 'Unintentional'

Ukraine's FM Claims Attack On Iranian Ship In Caspian Sea Was 'Unintentional' The week started with a bizarre incident in the Caspian Sea involving an Iranian commercial vessel and the Iranian military, an episode which threatened to expand the war by merging two conflict theatres.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии