Театр абсурда
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Театр абсурда

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Когда мы наконец начнём? Теперь стало понятно, как будут развиваться события

Когда мы наконец начнём? Теперь стало понятно, как будут развиваться события

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ После оглушительной победы Путина на выборах президента очень многие ждут, что теперь, когда он решил главный вопрос по нахождению у власти до 2030 года, Россия начнёт серьёзные действия на наших западных рубежах.

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