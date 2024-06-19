В Британии высказались о сроках завершения спецоперации на Украине

РФ может продолжать спецоперацию на Украине бесконечно, если западные союзники Украины не прекратят отказывать финансовую поддержку, заявил британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж на встрече с избирателями.
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