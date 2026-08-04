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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис в ответ на упрек, что он сидит в соцсетях вместо тренировок: «А ты безработный, которому нечем заняться»

Звездный форвард « Вашингтона » Энтони Дэвис подвергся критике в соцсетях за свою реакцию на историю про то, что он якобы ленился вставать раньше , чтобы потренироваться с Леброном Джеймсом.

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