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Джуд Лоу сообщил о том, что новый сценарий для “Шерлока Холмса 3” уже написан ...

Джуд Лоу сообщил о том, что новый сценарий для “Шерлока Холмса 3” уже написан ...

Джуд Лоу сообщил о том, что новый сценарий для “Шерлока Холмса 3” уже написанАктер Джуд Лоу поделился оптимистичными новостями для фанатов дилогии “Шерлок Холмс”: долгожданная третья часть по-прежнему находится в разработке – актер уже получил новую версию сценария к фильму.

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