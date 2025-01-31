«Аккумулятор разрядился за 3 минуты»: НАТО провело неудачное испытание нового дрона при низких температурах в Гренландии Страны НАТО пытаются форсировать ситуацию на арктическом направлении.
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«Аккумулятор разрядился за 3 минуты»: НАТО провело неудачное испытание нового дрона при низких температурах в Гренландии Страны НАТО пытаются форсировать ситуацию на арктическом направлении.
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