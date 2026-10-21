Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил на форуме "Технологичный бизнес как драйвер развития экономики", который проходит в Доме правительства региона в рамках Съезда лидеров "ОПОРЫ РОССИИ".
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