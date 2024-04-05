Андронов о травме Фукале: «Никакого злого умысла, чисто несчастный случай. Не вижу, за что Шалунов должен извиняться»

«Трактор» проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Вторую игру серии пропустил вратарь «Трактора» Зак Фукале, который получил повреждение в первом матче после эпизода с участием нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.
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