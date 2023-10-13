Земная и небесная вода Бориса Орлова

Русская литература испокон веков призывала в свои ряды людей из самых разных профессий. Военная профессия была одной из таких, откуда писатели «рекрутировались» ею особенно активно, ведь литература предполагает служение ей,.
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