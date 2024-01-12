Психолог дал советы для сохранения отношений

Доктор психологических наук, академик Международной академии психологических наук, член-корреспондент Международной академии образования Михаил Бурняшев 12 января в беседе с «Известиями» дал практические советы для сохранения отношений.
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