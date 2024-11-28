В четырех регионах Сибири, включая Омскую область, оказалась самая высокая миграционная убыль населения по стране.
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В четырех регионах Сибири, включая Омскую область, оказалась самая высокая миграционная убыль населения по стране.