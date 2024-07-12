Антонов: Планы США разместить РСМД в ФРГ несут угрозу международной безопасности

Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне, заявил, что планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Германии представляют прямую угрозу международной безопасности и увеличивают риск гонки вооружений.
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