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Критик Соседов вошел в жюри нового шоу «ВИА Суперстар!»

Критик Соседов вошел в жюри нового шоу «ВИА Суперстар!»

Музыкальный критик Сергей Соседов вернулся на НТВ после увольнения из программы «За гранью».«СтарХит» со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщает, что теперь он будет в жюри нового шоу «ВИА Суперстар!».

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