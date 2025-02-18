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Зеленскому поводили членством по губам – киевский эксперт

Зеленскому поводили членством по губам – киевский эксперт

Для киевского режима сыплются все идеологические конструкции, выстроенные им за последние три года. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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