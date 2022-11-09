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Юрист Анцелиович: «По заявлению президента WADA мы можем сделать вывод, что заседания РУСАДА не было и дело Валиевой не завершено»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о передаче допинг-дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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