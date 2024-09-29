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Александр Домогаров: «Сейчас Вертинский особенно актуален»

Александр Домогаров: «Сейчас Вертинский особенно актуален»

Артист исполнил хиты Вертинского на премьере музыкального спектакля. Александр Домогаров Филипп Гончаров Артист представил на суд первых зрителей — представителей СМИ — песни из своего нового музыкального спектакля «Вертинский».

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