Как заявил в интервью Fox News украинский президент Владимир Зеленский, не все будут счастливы от результатов конфликта Украины и России.
Зеленский допустил, что не все будут счастливы исходу конфликта России и Украины
Комментарии
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Гарий Щерба
Ага , ОСОБЕННО НЕ РАД будет ГАУЛЯЙТЕР Окраины , Зе НАЦИСТ ЖИДОБАНДЕРОВСКИЙ....!!!
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20 час.
Алина Белова
Дико слышать выражение Зеленский - президент. Этот наркоша, беспутный клоун не может быть Президентом ни по уму, ни по стати, ни по образованию, ни по интеллекту. Это "мусор " засоряющий жизнь А что делают с мусором все знают.
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20 час.
НП
Наталья Павлова
"...Украинцы должны победить, выдал Зеленский..." На Украине вылавливают мужчин, годных, не очень годных и даже совсем не годных к воинской службе (может, за того самого последнего пойманного украинца ловцам объявлено денежное вознаграждение?).А вот в мае Зеленский уже будет НИКТО. Не упустите его, не дайте ему утечь за границу, хохлы! На фронт его!
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12 час.
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