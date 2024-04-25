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Зеленский допустил, что не все будут счастливы исходу конфликта России и Украины

Зеленский допустил, что не все будут счастливы исходу конфликта России и Украины

Как заявил в интервью Fox News украинский президент Владимир Зеленский, не все будут счастливы от результатов конфликта Украины и России.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ага ,  ОСОБЕННО НЕ РАД  будет  ГАУЛЯЙТЕР Окраины , Зе  НАЦИСТ ЖИДОБАНДЕРОВСКИЙ....!!!
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20 час.
Алина Белова
Дико слышать  выражение Зеленский - президент. Этот наркоша, беспутный  клоун  не  может быть Президентом ни по уму, ни по стати, ни по образованию, ни по интеллекту.   Это &quot;мусор &quot; засоряющий   жизнь  А что делают с мусором  все  знают.
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20 час.
НП
Наталья Павлова
&quot;...Украинцы должны победить, выдал Зеленский...&quot; На Украине вылавливают мужчин, годных, не очень годных и даже совсем не годных к воинской службе (может, за того самого последнего пойманного украинца ловцам объявлено денежное вознаграждение?).А вот в мае Зеленский уже будет НИКТО. Не упустите его, не дайте ему утечь за границу, хохлы! На фронт его!
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12 час.

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