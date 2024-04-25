Зеленский допустил, что не все будут счастливы исходу конфликта России и Украины

Дико слышать выражение Зеленский - президент. Этот наркоша, беспутный клоун не может быть Президентом ни по уму, ни по стати, ни по образованию, ни по интеллекту. Это "мусор " засоряющий жизнь А что делают с мусором все знают.

НП

Наталья Павлова

"...Украинцы должны победить, выдал Зеленский..." На Украине вылавливают мужчин, годных, не очень годных и даже совсем не годных к воинской службе (может, за того самого последнего пойманного украинца ловцам объявлено денежное вознаграждение?).А вот в мае Зеленский уже будет НИКТО. Не упустите его, не дайте ему утечь за границу, хохлы! На фронт его!