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Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады-2024

Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады-2024

В августе 2016 года Исинбаева была избрана в комиссию атлетов МОК.фото: kremlin.ru--> Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева сложит полномочия члена МОК после окончания Игр в Париже.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
И что, вернётся в Россию? И форму оденет? Дебилизм какой-то!
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18 час.
НП
Наталья Павлова
А кого она в МОК представляла? Белофлажечников? Вот пусть все вместе там и остаются. В России не нужны, ни Исинбаева, ни эти слизняки из-под белого флага.
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16 час.

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