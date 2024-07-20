Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады-2024

И что, вернётся в Россию? И форму оденет? Дебилизм какой-то!

НП

Наталья Павлова

А кого она в МОК представляла? Белофлажечников? Вот пусть все вместе там и остаются. В России не нужны, ни Исинбаева, ни эти слизняки из-под белого флага.