Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады-2024

В августе 2016 года Исинбаева была избрана в комиссию атлетов МОК.фото: kremlin.ru--> Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева сложит полномочия члена МОК после окончания Игр в Париже.
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