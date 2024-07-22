МВД затруднит доступ водителям к различному мототранспорту

МВД РФ планирует прикрыть законодательную лазейку, которая позволяет водителям автомобилей получать без обучения и экзаменов право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем.
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