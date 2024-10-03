Москва и Доха обсуждают даты визитов Путина в Катар

Москва и Доха обсуждают дату поездки президента Владимира Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию, сообщает РИА Новости со сслкой на посла Катара в РФ Ахмеда бен Насера бен Джасим Аль Тани.
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