Раиси: РФ и Иран могут в несколько раз повысить уровень торгово-экономически связей

Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне — оба государства работают над его повышением, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне — оба государства работают над его повышением, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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