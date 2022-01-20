Нефть Капитал

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Липка
    Пророк в Отечестве...Просто стыд и срам...Человек с образованием советского техникума говорит о глобальном...Типичный...Кудрин: Нефть чер...
  • Mikhail Yurievitch
    ТШО - зона влияния ЦРУ, пришедшего туда с Шевроном. Естественно подавление про-американского переворота вызвало истер...Добыча на Тенгизс...
  • Юдкевич Сергей
    И кто им будет закрывать эти врата? Туркмены?Президент Туркмен...

Раиси: РФ и Иран могут в несколько раз повысить уровень торгово-экономически связей

Раиси: РФ и Иран могут в несколько раз повысить уровень торгово-экономически связей

Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне — оба государства работают над его повышением, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх