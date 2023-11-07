Андрей Курэрару: "Публичными деньгами нужно управлять качественно и педантично"

Власти Молдовы должны демонстрировать хороший менеджмент и качественно и педантично управлять публичными деньгами, учитывая, что их в стране мало, и с теми деньгами, которые есть, надо делать максимум возможного.
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