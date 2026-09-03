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Регионы России

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Xiaomi 18 Fold оснащён тройной камерой Leica

Xiaomi 18 Fold оснащён тройной камерой Leica

Главный модуль камеры представляет собой 200-мегапиксельную камеру Leica с крупным сенсором размером 1/1,56 дюйма.

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