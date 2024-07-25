Дарья Устинова: «Плаваю, потому что мне это нравится. Олимпиада уже перестала для меня быть целью»

– У вас на шее золотой кулон с олимпийскими кольцами. Что это для вас значит? – У меня за плечами две Олимпиады.
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