Газ ушёл на Восток — Европе остались финские дрова?

К началу отопительного сезона страны Евросоюза подошли с тревожными показателями: общеевропейский уровень наполненности подземных газовых хранилищ едва достигает 63%, тогда как в Нидерландах этот показатель и вовсе остановился на отметке 44%.
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