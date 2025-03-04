Юрист Пешкова: за некоторые виды работы из дома можно получить штраф

Владельцы городских квартир зачастую не просто хотят в них жить, но и заниматься бизнесом. Однако некоторые виды предпринимательской деятельности категорически запрещены в жилье, и работа на дому может обернуться серьезными последствиями.
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