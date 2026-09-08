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Нижегородская правда

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Более 1300 тонн импортных фруктов и овощей проверили в Нижегородской области

Более 1300 тонн импортных фруктов и овощей проверили в Нижегородской области

В Нижегородской области провели оценку фитосанитарного состояния 1345 тонн подкарантинных продуктов, ввезенных в Россию из Азербайджана, Беларуси, Италии, Казахстана, Турции и Узбекистана.

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