Какой сегодня праздник: 13 февраля

Сегодня, 13 февраля отмечаетсяВсемирный день радио Дата проведения выбрана не случайно – именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.