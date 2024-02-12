Какой сегодня праздник: 13 февраля

Сегодня, 13 февраля отмечаетсяВсемирный день радио Дата проведения выбрана не случайно – именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.
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