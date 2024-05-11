Китай решительно выступает против включения США китайских компаний в "список субъектов", подлежащих экспортному контролю

Пекин, 10 мая /Синьхуа/ -- Китай решительно выступает против решения Министерства торговли США добавить 37 китайских компаний в "список субъектов", подлежащих экспортному контролю, заявил в пятницу официальный представитель Министерства коммерции КНР.
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